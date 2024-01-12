Оккупационные войска продолжают штурмы почти по всей линии фронта, российская пропаганда "размышляет над тем, как установить контроль над Киевом", а бешеные политики угрожают ядерным оружием странам НАТО.
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Где Путин нанесет новый удар
К европейским государственным деятелям все больше приходит понимание того, что прямое военное столкновение с Россией уже не кажется фантастическим сценарием, а потенциальное вторжение российских войск в страны Балтии – реальная угроза.
Пока цивилизованный мир думает о том, как обезопасить восточные границы, следующий шаг диктатора Владимира Путина может быть в другом месте – на Кавказе.
В 2023 году Армения почувствовала неверность российской дипломатии, когда российские так называемые "миротворцы" и ОДКБ проигнорировали призывы официального Еревана не допустить эскалации ситуации в Нагорном Карабахе.
Премьер-министр Никол Пашинян сделал правильные выводы и взял курс на выход из российского влияния. Он пошел на заметное сближение со странами Европы – Францией и Германией, а также с США. Армянское руководство демонстративно игнорировало собрание на пророссийских площадках СНГ или ОДКБ. За короткое время Армения успешно избавляется от статуса "российского сателлита", что прогнозируемо вызывает раздражение и беспокойство у Москвы.
Пашинян стал для России опасным, поскольку начал реализовывать то, что раньше даже боялись говорить – субъектно развернул страну в обратную сторону от Кремля. По состоянию на данный момент уже не кажется призрачным сценарий, в рамках которого Армения поднимет вопрос о выведении российской военной базы в Гюмре с собственной территории и окончательно зафиксирует свои проевропейские приоритеты.
Утрата Армении станет для Путина жестким ударом, который приведет к окончательной потере российского влияния на Кавказе. Поэтому в 2024 году можно ожидать более агрессивных действий России на армянском направлении.
2024 год будет решающим для Армении
Фактически уже открыт информационный фронт. Пропагандистским ресурсам в России и пророссийским "СМИ" в Армении уже бросили кость и они набросились на армянские власти с традиционными нарративами "Армения меняет союз с Россией на шаткие гарантии Европы", "Пашинян двигает Армению по примеру Украины" и т.д. Подобные действия – это четкая подготовка медиаполя и мобилизация обманутого пророссийского электората в Армении.
Заметьте Зимнее наступление России провалилось
Нетрудно догадаться, что Россия попытается спровоцировать переворот в Ереване, который должен отстранить Пашиняна и привести к власти марионеток Кремля.
В настоящее время сложно говорить о возможности России провести военную кампанию по силовому смещению конституционной власти или оккупации Армении. Ведь война против Украины существенно обескровливает российскую армию и заметно связывает руки по другим направлениям.
Однако не стоит забывать о наличии российского военного контингента на вышеупомянутой базе в Гюмре и пока недостаточно мощных оборонительных возможностей армянских вооруженных сил.
Официальный Ереван ведет активную работу по налаживанию связей с новыми союзниками, закупкой вооружения и усилению собственной обороноспособности, но это требует времени.
Если России не удастся спровоцировать внутриполитическую дестабилизацию в Армении, нынешние власти продолжат курс на дистанцирование от российского влияния. В то же время усиление армянского военного потенциала еще больше усилит позиции Пашиняна, позволяя ему действовать смелее.
Интересно Россия хочет договариваться, но не с нами
В нынешних обстоятельствах украинско-армянское политическое сближение неизбежно. Если Пашинян будет следовать своему выбору, то будет на правильной стороне истории и обеспечит мирное, стабильное существование независимой, суверенной Армении.