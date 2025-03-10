Динамика милитаризации украинских детей с оккупированных территорий свидетельствует о том, что российский президент Владимир Путин готовится к новой войне и сейчас ему нужна пауза. Об этом заявила Екатерина Рашевская, информирует 24 Канал.

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Милитаризация детей в России и на оккупированных территориях

Более 55 тысяч украинских детей в составе "Юнармии".

1200 профильных классов в школах на оккупированных территориях, в частности кадетские, полицейские, военно-патриотические. Отдельные соглашения с Росгвардией и Следственным комитетом, среди прочего и о вывозе школьников на обучение в другие оккупированные регионы или в Россию.

"Разговоры о важном", "Уроки мужества", "Уроки веры и победы". "Военная история России", "Основы безопасности и защиты родины".

1087 "парт героев".

Центры "Воин", "Авангард", "Патриот", Молодая гвардия, Молодая республика, Евпаторийский десант с выучкой молодого бойца на замену тем, которые были "перемолоты" в так называемой "СВО" в первый год.

"Каникулы с Росгвардией", каникулы в "Авангарде", каникулы с "АХМАТ". Силы России. Послезавтра.

Унификация до апреля 2025 года программ пребывания в лагерях перевоспитания, чтобы все имели усиленную милитаризационную составляющую.

Военно-патриотическое воспитание как задача молодежной политики, как инструмент борьбы с "терроризмом", как цель "Года защитника отечества" и "80-летия великой победы".

Военно-патриотическое воспитание школьников как "стратегически важная цель" на территориях в 15 километрах от фронта вместо обеспечения безопасности детей.

Особо интенсивное военно-патриотическое воспитание в Мариуполе как дополнительный инструмент мести.

Курс промывки мозгов с детского сада. Разбор цитат Путина об отечестве и воинском долге с 1 по 11 класс. Навязанное российское гражданство и статья 59 Конституции России о службе в ее вооруженных силах.

"Русский мир и ценности российской цивилизации" как отдельная дисциплина, и священники РПЦ, которые финансируют производство школьниками дронов, как минимум, в оккупированной Запорожской области. Духовно-просветительский проект "Россия – аксиома жизни".

Увеличение вознаграждения на 1 миллион рублей участникам "Земского учителя" для новых оккупированных территорий, чтобы как можно быстрее организовать систему превращения детей во врагов собственной нации.

Написание письма солдату, плетение маскировочных сеток, производство окопных свечей и сухого душа для российских военных как активности для украинских детей в школах.

Замораживание конфликта. Продолжение оккупации.

И десятки тысяч украинских детей оказываются по достижению совершеннолетия в рядах российской армии. Разгневанные, перевоспитаны с искусственно созданной идентичностью новоросса/малоросса/недоросса, они пойдут вглубь Украины или где-то еще "защищать традиционные аксиоматические ценности". И еще сотни тысяч – детей из самой России.

Вот вам и мир.

В государствах, которые имеют оборонную доктрину, а не наступательную, адаптированы другие инструменты рекрутинга в армию. В России и на оккупированных ею территориях формальное и неформальное образование пронизаны целью обеспечить мобилизационные резервы.

И если на Россию никто не планирует нападать...

то нападать планирует Россия.