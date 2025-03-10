Динаміка мілітаризації українських дітей з окупованих територій свідчить про те, що російський президент Владімір Путін готується до нової війни і зараз йому потрібна пауза. Про це заявила Катерина Рашевська, інформує 24 Канал.

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Мілітаризація дітей у Росії і на окупованих територіях

Понад 55 тисяч українських дітей у складі "Юнармії".

1200 профільних класів у школах на окупованих територіях, зокрема кадетські, поліцейські, військово-патріотичні. Окремі угоди з Росгвардією та Слідчим комітетом, серед іншого і про вивезення школярів на навчання в інші окуповані регіони чи в Росію.

"Розмови про важливе", "Уроки мужності", "Уроки віри й перемоги". "Воєнна історія Росії", "Основи безпеки та захисту батьківщини".

1087 "парт героїв".

Центри "Воїн", "Авангард", "Патріот", Молода гвардія, Молода республіка, Євпаторійський десант з вишколом молодого бійця на заміну тим, які були "перемелені" у так званій "СВО" в перший рік.

"Канікули з Росгвардією", канікули в "Авангарді", канікули з "АХМАТ". Сили Росії. Післязавтра.

Уніфікація до квітня 2025 року програм перебування у таборах перевиховання, аби всі мали посилену мілітаризаційну складову.

Військово-патріотичне виховання як завдання молодіжної політики, як інструмент боротьби з "тероризмом", як ціль "Року захисника вітчизни" та "80-річчя великої перемоги".

Військово-патріотичне виховання школярів як "стратегічно важлива мета" на територіях за 15 кілометрів від фронту замість гарантування безпеки дітей.

Особливо інтенсивне військово-патріотичне виховання в Маріуполі як додатковий інструмент помсти.

Курс промивки мізків з дитячого садка. Розбір цитат Путіна про вітчизну й військовий обов'язок з 1 по 11 клас. Нав'язане російське громадянство й стаття 59 Конституції Росії про службу в її збройних силах.

"Русскій мір і цінності російської цивілізації" як окрема дисципліна, й священники РПЦ, які фінансують виробництво школярами дронів, щонайменше, в окупованій Запорізькій області. Духовно-просвітницький проєкт "Росія – аксіома життя".

Збільшення винагороди на 1 мільйон рублів учасникам "Земского учителя" для нових окупованих територій, аби якнайшвидше організувати систему перетворення дітей на ворогів власної нації.

Написання листа солдату, плетіння маскувальних сіток, виробництво окопних свічок та сухого душу для російських військових як активності для українських дітей у школах.

Заморожування конфлікту. Продовження окупації.

І десятки тисяч українських дітей опиняються по досягненню повноліття в лавах російської армії. Розгнівані, перевиховані зі штучно створеною ідентичністю новороса/малороса/недороса, вони підуть вглиб України чи деінде "захищати традиційні аксіоматичні цінності". І ще сотні тисяч – діти з самої Росії.

Ось вам і мир.

У державах, які мають оборонну доктрину, а не наступальну, адаптовані інші інструменти рекрутингу в армію. У Росії та на окупованих нею територіях формальна й неформальна освіта пронизані метою забезпечити мобілізаційні резерви.

І якщо на Росію ніхто не планує нападати...

то нападати планує Росія.