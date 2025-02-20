Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Генерального прокурора. Дружину лідера політичної партії "Справедлива Росія" та його довірену особу, що є депутаткою державної думи федеральних зборів, підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни.

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Що відомо про долю дітей

Наприкінці серпня 2022 року жінки прибули до окупованого Херсона під виглядом офіційного візиту. У незаконно створеному на базі Херсонського обласного будинку дитини закладі вони оглянули вихованців з метою визначення конкретних дітей.

Згодом підозрювані організували депортацію 11-місячної дівчинки, позбавленої батьківського піклування, та майже 2-річного хлопчика, який тимчасово перебував у закладі через складні життєві обставини в родині. Дітей під приводом додаткового медичного обстеження незаконно вивезли до Москви.

Слідство встановило, що за станом здоров’я хлопчик та дівчинка не потребували обстеження чи лікування, тож для депортації в Росію об’єктивних причин не було.

Українським дітям видали свідоцтва про народження російського зразка. Дівчинці змінили персональні дані, її удочерили очільник партії "Справедлива Росія" з дружиною. Хлопчика ж через психологічні вади розвитку віддали органам опіки, його місцеперебування наразі невідоме.

Дії Росії щодо примусової депортації українських дітей, надання їм російського громадянства і передачі на виховання в російські сім’ї грубо порушують норми міжнародного права,

– наголошують в Офісі Генпрокурора.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювала СБУ.

Нагадаємо, США ідентифікували сотні українських дітей, які були депортовані з окупованих територій. За допомогою президентських літаків щонайменше 2 групи дітей перевезли до Росії у травні та жовтні 2022 року.