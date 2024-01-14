Нам нужно продержаться на день дольше, чем россияне

Приходится собирать слабые сигналы (понимая, что половина этих сигналов искусственно сгенерирована ФСБ, но не понимая, какая именно половина) и на основе этого делать какие-то выводы. Это достаточно зыбкая основа для соображений, на такой основе можно сделать разве что вывод, что пациент или жив, или мертв.

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Если какой-нибудь эксперт вам скажет, что точно знает, в каком состоянии российская экономика, и этот эксперт не является сотрудником украинской разведки, лично завербовавшим министра экономики России, – вряд ли этой информации стоит доверять.

Так что я попробую собрать несколько вещей, которые можно утверждать с уверенностью. Извините, если они будут казаться банальными. Выше описаны причины.

1. Любая война истощает экономику воюющей страны. Российские резервы тают, и это уже значит, что война не вечна.

2. Россия продолжает получать выгоду от торговли энергоносителями, и это питает войну.

3. Россия попадает во все большую зависимость от Китая и Индии, особенно от Китая. Активы, номинированные в юанях, стоят ровно столько, сколько скажет руководство Китая.

4. Санкции работают: целые отрасли экономики исчезли или на грани краха.

5. Санкции научились обходить. Но это не может спасти всю экономику, только отдельные сектора – прежде всего, военно-промышленный комплекс.

6. Обход санкций будет постепенно закрываться все плотнее. Но постепенно.

7. Ни одно ухудшение жизни не касается "глубинного народа", который можно условно оценить в 85% населения. Их жизнь плохая и всегда была такой, они привыкли. "Не жили хорошо и не стоит начинать", – исчерпывающе описал Михаил Жванецкий.

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8. Экономическое ухудшение действует в первую очередь на элиты, но они научились зарабатывать (воровать) на войне. В то же время, элиты не тупые и понимают, что где-то на выходе есть касса и придется платить.

9. Значительная часть наиболее продуктивного человеческого капитала уехала, но влияние этого будет растянуто во времени.

Подытоживая, мы знаем очень мало.

Мой вывод: мы должны продержаться хотя бы на один день дольше врага. Объектом нашего влияния должны быть русские элиты, а не условный Белгород. Голодных бунтов в России не будет. Будет раскол элит, если мы постараемся.