Запасаемся попкорном

Не причинить его для США означало проявить слабость, ведь хуситы угрожают стабильности мировой экономики из-за атак на торговые суда. Пираты по сравнению с ними просто дети. Атака на американский военный корабль была сознательной, последствия были понятны всем. Последние "американские предупреждения" тоже не сработали.

Читайте также Украина и Россия ведут разные войны и готовиться нам надо к худшему

Теперь ответ за Ираном и его прокси, и он не заставит себя ждать. Россия его поддержит, хоть и, конечно, не прямо. Основной вопрос – по чьему сценарию пойдет Ближний Восток и будет ли сценарий вообще. Пока ситуация не выглядит для Запада достаточно оптимистичной, а вероятность эскалации значительно возросла.

Одновременно имеем президентские выборы на Тайване. Главная ставка и главное расхождение там не "независимость против воссоединения с Китаем", а разное видение, как сохранить сегодняшний статус-кво. Никто не хочет быстро двигаться к независимости или объединению с Китаем. Все хотят петлять, но по-разному, глядя, либо больше на США, либо на Китай, хорошо понимающий политический и общественный пасьянс на острове. Там умеют ждать и вряд ли начнут поднимать ставки военным путем – радикальное ухудшение отношений с США на фоне старта предвыборной кампании Си Цзиньпину не нужно.

Первые праймериз в США в понедельник, 15 января, и здесь можно запасаться попкорном. Дональд Трамп точно не фанат ни Китая, ни Ирана, и они это понимают, а вот Владимир Путин может быть "в восторге".

Так что у демократов и республиканцев даже среди автократий разные фанаты. Этим, кстати, следует воспользоваться.

Интересно Не страны Балтии: кто может стать следующей военной целью Кремля

Задание №1 для Украины

Для нас теперь задача номер один на международной арене – не потеряться в этом торнадо событий и вызовов. Перспективы того, что большинство людей на Западе будут просыпаться или завершать день с мыслями об Украине, больше нет. Выборы в более чем 70 странах создадут отдельную какофонию.

Началась жесткая конкуренция за внимание, и в начале 2024 у нас здесь не первая позиция. Хотя и достаточно неплохая, нужно только продумать стратегию. То, что работало в 2022 году, не работало в 2023 году, а в 2024 не будет работать то, что было в 2023 году. Этот год будет самым непредсказуемым из недавнего прошлого.

Китайцы говорят, что когда ветер, то нужно строить ветряные мельницы, а не ограды. В этом к ним следует прислушиваться.