Запасаймося попкорном

Не завдати його для США означало виявити слабкість, адже хусити загрожують стабільності світової економіки через атаки на торгові судна. Пірати порівняно з ними просто дошкільнята. Атака на американський військовий корабель була свідомою, наслідки були зрозуміли всім. Останні "американські попередження" також не спрацювали.

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Тепер відповідь за Іраном та його проксі, і вона не забариться. Росія її підтримає, хоч і звісно не прямо. Основне питання – за чиїм сценарієм піде Близький Схід і чи буде сценарій взагалі. Поки що ситуація не виглядає для Заходу досить оптимістичною, а ймовірність ескалації значно зросла.

Одночасно маємо президентські вибори на Тайвані. Головна ставка і головна розбіжність там не "незалежність проти возз'єднання з Китаєм", а різне бачення, як зберегти сьогоднішній статус-кво. Ніхто не хоче швидко рухатися до незалежності або об'єднання з Китаєм. Усі хочуть петляти, але по-різному, дивлячись, або більше на США, або на Китай, який добре розуміє політичний і суспільний пасьянс на острові. Там вміють чекати і навряд почнуть підіймати ставки військовим шляхом – радикальне погіршення відносин із США на фоні старту там передвиборчої кампанії Сі Цзіньпіну не потрібне.

Перші праймеріз у США у понеділок, 15 січня, і тут можна запасатися попкорном. Дональд Трамп точно не фанат ані Китаю, ані Ірану, і вони це розуміють, а от Владімір Путін може бути "у захваті". Так що в демократів та республіканців навіть серед автократій різні фанати. Цим, до речі, варто скористатися.

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Завдання №1 для України

Для нас тепер завдання номер один на міжнародній арені – не загубитися у цьому торнадо подій і викликів. Перспективи того, що більшість людей на Заході прокидатиметься або завершуватиме день з думками про Україну, більше немає. Вибори у понад 70 країнах створять окрему какофонію.

Почалася жорстка конкуренція за увагу, і на початку 2024 року в нас тут не перша позиція. Хоча і досить непогана, потрібно лише продумати стратегію. Те, що працювало у 2022 році, не працювало у 2023 році, а у 2024 не працюватиме те, що було у 2023 році. Цей рік буде найнепередбачуванішим з нещодавнього минулого.

Китайці кажуть, що коли вітер, то потрібно будувати вітряні млини, а не огорожі. В цьому до них варто прислухатися.