Ранее экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что на левом берегу Днепра в Херсонской области попытки россиян вытеснить украинские силы терпят неудачу и стоят врагу огромных потерь. В то же время как для ВСУ, так и для оккупантов это направление является критически важным.

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Захватчики обратились в минобороны России

На днях оккупанты опубликовали видео о неутешительной ситуации, которая сложилась для российской армии в Крынках Херсонской области. Россияне пожаловались и подвергли критике свое руководство.

Просим министра обороны Сергея Шойгу разобраться с произволом, который происходит в населенном пункте Крынки по отношению к нам. Мы находимся здесь со 2 августа 2023 года. Сейчас 20 января 2024 года. За эти почти семь месяцев не было ни одного выходного, ни одной ротации. Со 2 августа мы находимся под постоянным артобстрелом из всех калибров. В небе куча вражеских дронов,

– жалуются россияне.

Российское командование отказывается признавать свой провал в этом направлении. Поэтому дела у оккупантов, которые там находятся, очень плохи. По их словам, большое количество их "братьев по оружию" покинули населенный пункт Крынки либо ранеными, либо мертвыми. В частности, значительная часть умирает еще во время эвакуации по дороге домой.

Россияне жалуются, что моральная усталость войск под Крынками "растет с каждым днем".

Генераторы покупаются нами за свой счет. Продукты и бензин привозят в минимальном объеме. Поэтому приходится идти в магазин, который расположен в 7,5 километра от нашего места дислокации. Дорога в магазин пристрелена. И некоторые из нас умирают по дороге в магазин,

– скулят оккупанты.

Они также жалуются, что российское командование не производит ротацию людей, не отпускает их в "заслуженные" отпуска, не обеспечивает захватчиков зимним снаряжением.

Оккупанты пожаловались Шойгу: смотрите видео

Ситуация в Херсонской области: коротко