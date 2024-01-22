Начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отметил, что у оккупантов в Крахмальном была "веселая ночка". В то же время он подчеркнул, что гражданских в населенном пункте нет.

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ВСУ рассказали о "веселой ночи" у оккупантов в Крахмальном

Фитьо отметил, что Крахмальное – это маленькое село, где до широкомасштабного вторжения России проживало 45 человек.

Это село полностью уничтожено, соответственно там живого места нет. И оставаться нашим защитникам защищать какие-то развалины уже не было возможности, это бы ставило под угрозу их жизнь.

– сказал полковник.

Представитель Сухопутных войск подчеркнул, что для наших защитников были оборудованы лучшие позиции, более защищенные, куда они переместились. По его словам, самого Крахмального как такового уже нет, потому что все дома там практически уже уничтожены.

Фитьо также пояснил, что уход на новые позиции позволяет украинским военным "атаковать при лучшем случае". В то же время, сами российские силы в Крахмальном, по словам полковника, находятся "не в лучших позициях".

"Враг не в хороших условиях там находится, под постоянными обстрелами. И наши защитники находятся в активной обороне, а это дает возможность при лучшем случае переходить к атакующим действиям, а также улучшать свое тактическое положение", – рассказал он.

Спикер также призвал не делать какой-либо трагедии по уходу ВСУ от территории села. Потому что это решение в первую очередь направлено на сохранение жизни украинских военнослужащих, а саму территорию наша армия, конечно, освободит.

В этом Крахмальном у них (у россиян – 24 Канал) там уже "очень веселая" ночь была. Поэтому, думаю, что желание у них еще куда-то идти уменьшилось автоматически.

– подчеркнул полковник.

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