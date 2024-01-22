Однако это не означает каких-либо роковых сценариев, сказал 24 Каналу руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Враг не сможет развить оперативно-стратегический успех.

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"С одной стороны, российские войска подошли к дороге (автодоророга Н26 – 24 Канал), а с другой – Силы обороны контролируют ситуацию. Речь не идет об обвале линии фронта – наихудшее, что могло произойти в этой ситуации", – констатировал Мусиенко.

В целом незначительное продвижение оккупантов было прогнозируемым, учитывая их активизацию на Харьковщине и большие человеческие ресурсы.

Россияне уже захватывали Крахмальное в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Однако во время харьковской наступательной кампании в сентябре украинским бойцам удалось вернуть это село.

Как будет развиваться ситуация в дальнейшем

Военный эксперт считает, что враг уже на 70–75% показал свои возможности на Купянском направлении. Поэтому вряд ли стоит ожидать от него чего-нибудь большего.

Вот Крахмальное, где-то еще продвинутся, на окраине какого-то села, возможно, еще какое-нибудь село возьмут – на этом зимняя наступательная кампания здесь закончится,

– сказал Мусиенко.

Украинские военные мощно укрепились на Востоке, в частности на Харьковщине. Российские оккупанты не смогут развить успех.

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