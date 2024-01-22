Однак це не означає якихось фатальних сценаріїв, сказав 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Ворог не зможе розвинути оперативно-стратегічний успіх.
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"З одного боку, російські війська підійшли до дороги (автошлях Н26 – 24 Канал), а з іншого – Сили оборони контролюють ситуацію. Не йдеться про обвал лінії фронту – найгірше, що могло статись у цій ситуації", – констатував Мусієнко.
Загалом незначне просування окупантів було прогнозованим з огляду на їхню активізацію на Харківщині та великі людські ресурси.
Як розвиватиметься ситуація надалі
Військовий експерт вважає, що ворог уже на 70–75% показав свої можливості на Куп'янському напрямку. Тому навряд чи варто очікувати від нього чогось більшого.
От Крохмальне, десь іще просунуться, на околиці якогось села, можливо, ще якесь село візьмуть – на цьому зимова наступальна кампанія тут закінчиться,
– сказав Мусієнко.
Українські військові потужно укріпились на Сході, зокрема на Харківщині. Російські окупанти не матимуть змоги розвинути успіх.
Ситуація на Харківщині: останні новини
- Захоплення Крохмального на Куп'янському напрямку вважають тимчасовим явищем. Лінія фронту зміщується щодня, тож Сили оборони можуть відбити село, як уже робили 2022 року.
- Натепер ворог зосереджений на захопленні Синьківки, але безрезультатно. За минулу добу українські військові відбили сім атак біля цього села.
- Як відомо, у Росії та деякі західні ЗМІ розганяють інформацію про те, що росіяни буцімто готують новий наступ на Харківську область. Проте в найближчій перспективі окупанти не здатні на таку операцію.