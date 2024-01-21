Що це означатиме для лінії бойового зіткнення для 24 Каналу пояснив голова ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко. До того ж він наголосив, що немає жодного підтвердження несподіваного прориву чи взяття в полон бійців, отже відхід був плановим.

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"Насправді, це штатна ситуація, яка часто відбувається на лінії фронту, коли один з противників намагається витиснути іншого. Зараз це вдалося росіянам", – прокоментував Тимочко.

Чи змінить це тактику на фронті

Відомо, що Крохмальне – невеликий населений пункт, в якому раніше проживало до 50 осіб. Наразі всі будівлі в населеному пункті перетворені на руїни.

Якщо росіянам вдалося створити там певні фортифікаційні споруди, то ми перш за все маємо берегти своїх бійців, а території повернемо. Будь-який відступ – це суттєво, бо це переміщення військ, навіть на добре підготовлені позиції, це завжди додаткова праця для бійців і ризики. Але до цієї ситуації варто ставитися із розумінням, чи змінить вона хід боїв на Лимансько-Куп'янському напрямку,

– підкреслив військовий.

Він наголосив, що особливо значущих змін для фронту ця ситуація не несе.

З іншого боку, зважаючи на російську пропагандистську машину, вона, звісно, спробує це використати. Але наразі важливо, що всі заходи з боку української армії дотриманні, аби росіяни не розгорнули плацдарми для подальшого просування.

Чому для росіян це важливий напрямок

На цьому напрямку росіяни, як зауважив Тимочко, хочуть прорватися в напрямку Осколу Харківської області. Тобто повернути території, які свого часу вони втратили в ході бойових дій.

Це штатна ситуація по усій лінії фронту, коли ворог намагається відбити території, які були звільнені від нього. Зокрема на Лимансько-Куп'янському напрямку останнім часом було дуже багато атак, цей напрямок залишається складним.

І ціною захоплення на 600 метрів невеликого зруйнованого села на Харківщині стало життя десятків російських солдатів.

Наразі вся лінія фронту дуже динамічна. І як показує Авдіївський напрямок, навіть коли росіяни просувалися вперед на невеликі відстані, ЗСУ вдавалося повертати свої позиції назад і навіть просуватися вперед.

Зайняти якусь територію – ще не означає втримати і не означає створення плацдарму для наступних успішних операцій. До того ж на цьому напрямку воює один з кращих українських генералів – Олександр Сирський і дуже добре підготовлені бійці. Якщо вони вважали, що утримувати цей відтинок недоцільно, тому було ухвалено рішення відвести сили оборони. Найімовірніше, це плановий відхід і він був прорахований,

– резюмував Тимочко.

Що відомо про ситуацію з Крохмальним