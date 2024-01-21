Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо. Он добавил, что в настоящее время украинские защитники перешли на более защищенные позиции, передает 24 Канал.

Смотрите также Почти 800 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 21 января

Что происходит возле Крахмального

Фитьо объяснил, что линия фронта постоянно смещается, однако некоторые российские пропагандистские каналы радуются каким-то "сумасшедшим" победам. Для Украины самое главное – это жизнь военнослужащих. В ВСУ отметили, что военные занимают те позиции, где им выгоднее уничтожать врага.

Комментируя ситуацию вокруг Крахмального, Фитьо объяснил, что до начала полномасштабной войны в селе проживало всего 45 человек.

Крахмальное – это был населенный пункт, где проживало 45 человек до начала широкомасштабной войны. Там было где-то 5 домов. И вот эти 5 домов были разрушены российским агрессором, и, соответственно, наша цель – сохранить жизнь украинских защитников. Их позиции были перемещены на подготовленные запасные, где они сейчас держат оборону. Врагу не дают продвигаться дальше и каких-либо угроз для соседних подразделений это не несет,

– заявил Фитьо.

Он добавил, что захват Крахмального – явление временное, ведь линия фронта постоянно смещается. Фитьо отметил, что ВСУ не сообщают об отражении 100 – 200 метров, потому что в этом нет нужды. Однако российские пропагандисты это делают для того, чтобы любую "победу" принести как "невероятную".

"Они делают это для того, чтобы показать, почему только за январь месяц они потеряли 7 055 воинов на полосе в зоне ответственности ОСГВ "Хортица". Поэтому метр – два, и они уже кричат, что они, условно, взяли Берлин", – отметили в ВСУ.

Фите также добавил, что Крахмальное уже было оккупировано ранее, но украинские защитники его отбили. Кроме того, по мнению военного, захваченные россиянами несколько сотен метров никакого значения не имеют, ведь украинские защитники перешли временно на более подготовленные рубежи, где их жизнь находится в безопасности.

Что заявили в ISW о захвате Крахмального

В традиционном отчете аналитики Института изучения войны отметили, что 20 января российские войска продвинулись вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная и захватили село Крахмальное. Эксперты отметили, что ранее об этом также заявляли российские "военкоры".

В ISW считают, что заметные успехи оккупантов на линии Купянск – Сватово – Кременная могут свидетельствовать о более масштабной наступательной операции России в этом районе, учитывая предыдущий год позиционных боев на этом участке фронта,

– говорится в отчете.