В течение 697 дней полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали около 376 030 личного состава русской армии. Впрочем, потери врага могут быть значительно больше, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.
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Актуальная статистика потерь
С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 376 030 (+760) человек,
- танков – 6 181 (+10),
- боевых бронированных машин – 11 466 (+11),
- артиллерийских систем – 8 875 (+7),
- РСЗО – 968 (+1),
- средства ПВО – 655 (+1),
- самолетов – 331 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 936 (+2),
- крылатые ракеты – 1 818 (+0),
- корабли /катера – 23 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 862 (+14),
- специальная техника – 1 392 (+3).
Статистика потерь врага на 21 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Самые болезненные потери для России в Крыму
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, какие потери на поле боя были наиболее болезненными для россиян во временно оккупированном Крыму. По его словам, лучшей операцией по-прежнему остается уничтожение крейсера "Москва".
Также болезненной утратой для оккупантов стал удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По словам Игната, этот удар был красноречивым и показал, что Севастополь – украинский город, а не "город русских моряков".
Кроме того, важно также уничтожение российской авиации на временно оккупированных территориях, а также ликвидация комплексов "Триумф". Игнат отметил, что важны были удары и по железной дороге и поездам, которые перевозили боекомплекты для оккупантов.
Да, врага надо бить, и об этом я вам говорю — это логистика, это обеспечение, это базы, пункты управления,
– подчеркнул спикер Воздушных сил.