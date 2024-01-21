Протягом 697 днів повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували близько 376 030 особового складу російської армії. Втім втрати ворога можуть бути значно більші, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат

Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 376 030 (+760) осіб,

танків – 6 181 (+10),

бойових броньованих машин – 11 466 (+11),

артилерійських систем – 8 875 (+7),

РСЗВ – 968 (+1),

засоби ППО – 655 (+1),

літаків – 331 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 936 (+2),

крилаті ракети – 1 818 (+0),

кораблі /катери – 23 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 862 (+14),

спеціальна техніка – 1 392 (+3).



Статистика втрат ворога на 21 січня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Найболючіші втрати для Росії у Криму

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, які втрати на полі бою були найбільш болючими для росіян у тимчасово окупованому Криму. За його словами, найкращою операцією досі залишається знищення крейсера "Москва".

Також болісною втратою для окупантів став удар по штабу Чорноморського флоту у Севастополі. За словами Ігната, цей удар був красномовним та показав, що Севастополь – українське місто, а не "город русскіх моряков".

Окрім того, важливим також є знищення російської авіації на тимчасово окупованих територіях, а також ліквідація комплексів "Тріумф". Ігнат відзначив, що важливими були удари й по залізниці й поїздам, які перевозили боєкомплекти для окупантів.

Так, ворога треба бити, і про це я вам кажу — це логістика, це забезпечення, це бази, пункти управління,

– наголосив речник Повітряних сил.