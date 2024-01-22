О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю 15 – 21 января, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Россияне захватили Крахмальное

Еще в начале осени 2023 года российское командование озвучило задачу перед оккупационной армией снова захватить Купянск Харьковской области. С тех пор россияне практически непрерывно ведут штурмовые действия на этом направлении, время от времени меняя участки своего удара.

На прошлой неделе враг сумел захватить небольшое село Крохмальное, расположенное прямо при трассе, соединяющей Купянск и Сватово, а до войны являвшейся главной автомагистралью между Харьковом и Луганском. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо официально подтвердил уход украинских сил из деревни.

Наша цель – сохранить жизнь украинских защитников. Их позиции перемещены на подготовленные к настоящему времени запасные, где они сейчас держат оборону. Врагу не дают продвигаться дальше и каких-либо угроз для соседних подразделений это не составляет,

– заверил Владимир Фитьо.

В любом случае, этот факт усложнит работу защитникам населенных пунктов Котляровка и Кислевка. Теперь им придется сдерживать наступление врага не только с севера и востока, но и с южного направления.

Россияне захватили Крахмальное: смотрите карту

Россияне давят на Авдеевку

Так же постоянным направлением удара российской армии остается и Авдеевка на окраинах Донецка. Если раньше враг пытался атаковать прежде всего на южном и северном флангах города, то в течение прошлой недели он сконцентрировался на прямом лобовом ударе с юго-востока.

Российские войска пытаются укрепиться на крайних улицах украинского города. Сейчас там продолжаются крайне тяжелые бои. Если врагу все же удастся закрепиться, это осложнит работу для украинских защитников, а бои в Авдеевке могут перейти к уличным, как это раньше было в Бахмуте.

Россияне давят на Авдеевку: смотрите карту

Обратите внимание! Ситуация на многих участках фронта остается очень сложной. В настоящее время украинские военные нуждаются в регулярной поддержке и помощи. Для этого, в частности, работает наш Фонд24 – здесь вы всегда найдете актуальное собрание на нужды наших защитников.