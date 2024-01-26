Лише за останні два тижні дослідники підтвердили загибель майже 1,3 тисячі солдатів. Такі втрати "втарая армія міра" зазнала під час ведення війни в Україні.

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Втрати окупантів зашкалюють

Зазначається, що Росія продовжує втрачати на фронті висококваліфіковані кадри. Загалом від початку повномасштабного вторгнення підтверджено загибель 3079 офіцерів. Попередньо, 800 з них були у званні від майора і вище.

Водночас найбільшого впливу на боєздатність підрозділів завдає втрата молодших офіцерів. Станом на зараз відомо про загибель 2278 військових у званні від лейтенанта до капітана.

Їхня втрата, на думку експертів, веде до серйозної втрати тактичної злагодженості. Простіше кажучи, підрозділи починають діяти по-різному, заважаючи один одному на полі бою і потрапляючи під дружній вогонь,

– зазначають російські ЗМІ.

Інфографіка росЗМІ щодо втрат окупантів / Скриншот 24 Каналу

Водночас основне навантаження на фронті нині лежить на мобілізованих, добровольцях та ув'язнених. Вербування останніх у колоніях активно продовжується в останні місяці.

За інформацією дослідників, реальна кількість загиблих окупантів є значно вищою. Вони ведуть статистику лише за відкритими даними, до яких відносять заяви чиновників, ЗМІ, пости родичів загиблих воїнів у соцмережах, а також відомості з місць поховань.

Загалом за мінімальними оцінками реальна кількість загиблих може становити не менше 86 тисяч осіб.

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