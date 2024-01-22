Опинившись під час переслідування FPV-дроном на відкритій місцевості, окупант не вигадав нічого кращого, ніж вийти з ним сам на сам. Відомо, що його ліквідували бійці Strike Drones Company 47 ОМБр.

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Сили оборони ліквідували російського окупанта

Сергій Стерненко опублікував відео, на якому видно, як російський загарбник сам вистрибнув вперед головою назустріч дрону. Ставши у повний зріст, окупант дочекався, коли безпілотник підлетить до нього на максимально близьку відстань.

До вашої уваги найтупіший росіянин. Він допоміг воїнам Strike Drones Company 47 ОМБр ліквідувати його, ставши у повний зріст у момент атаки дрона,

– сказав Стерненко.

Російський окупант сам кинувся назустріч дрону: дивіться відео

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