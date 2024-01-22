Як зазначив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, внаслідок удару мотоцикліст загинув на місці.
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Окупанти у Бериславі скинули вибухівку на мотоцикліста
Олександр Прокудін розповів, що росіяни скинули вибуховий предмет на місцевого жителя Берислава.
Травми, несумісні з життям, отримав чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі,
– розповів голова Херсонської ОВА.
За його словами, станом на зараз встановлюють особу загиблого чоловіка.
Що відбувається у Херсонській області: коротко
- Окупанти, які перебувають в Кринках, записали жалісливе звернення до Шойгу, у якому розповіли про тиск Збройних Сил України. Українські захисники продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Херсонської області. Росіяни опинилися в надзвичайно скрутному становищі. Тому, вони вирішили звернутися безпосередньо до глави російського міноборони Сергія Шойгу, порушуючи будь-яку субординацію. Вони розкритикували своє керівництво.
- Водночас начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що на лівому березі Дніпра в Херсонській області українські сили продовжують утримувати свої позиції. Окупанти ж зазнають великих втрат у військовій техніці й через це обмежують свої підрозділи у використанні бронетехніки. Варто зауважити, що ворог не припиняє штурми протягом останніх кількох діб. За останню добу російські загарбники намагалися атакувати шість разів. Порівняно із попередніми даними, ця кількість зменшилася.
- Зокрема, розвідка Великої Британії проаналізувала поточну ситуацію на лівобережжі Херсонської області. Там російські окупаційні війська не можуть витіснити українські сили попри чисельну перевагу. В Міністерстві оборони Британії зазначили, що Україна зберігає присутність на лівому березі Дніпра і продовжує відбивати російські атаки, попри проблеми з логістикою. Попередньо, російське угруповання "Днепр" зазнало невдачі в усіх своїх спробах витіснити українських захисників, попри те, що майже напевно має значну перевагу в балансі сил у цьому районі. На думку розвідників, змусити Україну відвести свої сили з лівого берега Дніпра залишається пріоритетним оперативним завданням для Росії.