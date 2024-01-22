Як зазначив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, внаслідок удару мотоцикліст загинув на місці.

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Окупанти у Бериславі скинули вибухівку на мотоцикліста

Олександр Прокудін розповів, що росіяни скинули вибуховий предмет на місцевого жителя Берислава.

Травми, несумісні з життям, отримав чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі,

– розповів голова Херсонської ОВА.

За його словами, станом на зараз встановлюють особу загиблого чоловіка.

Що відбувається у Херсонській області: коротко