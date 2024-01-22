Как отметил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, в результате удара мотоциклист погиб на месте.

Смотрите также "Удушение" всего южного плацдарма: что может изменить ситуацию на левобережье Херсона

Оккупанты в Бериславе сбросили взрывчатку на мотоциклиста

Александр Прокудин рассказал, что россияне сбросили взрывной предмет на местного жителя Берислава.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, ехавший по улице на мотоцикле,

– рассказал глава Херсонской ОВА.

По его словам, по состоянию на данный момент устанавливают личность погибшего мужчины.

Что происходит в Херсонской области: коротко