Про смерть окупанта повідомили в російських телеграм-каналах. Там бідкаються, що військовий ворожої армії був нехрещений, інформує 24 Канал.

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ЗСУ відправили на той світ ще одного окупанта

Військового "второй армії міра" Володимира Харабуа з позивним "Микич" ліквідували 20 січня.



ЗСУ ліквідували російського окупанта Харабуа / Фото з російських телеграм-каналів

Так званий "воєнний кореспондент" підрозділу "П'ятнашка" Павло Кукушкін бідкався про смерть окупанта Харабуа. За його словами, у момент загибелі Харабуа перебував в окопах на передовій лінії та керував діями інших бойовиків.



Російського військового Харабуа ліквідували / Скриншот з російських телеграм-каналів

У коментарях до некролога російський священник Роман Заяц "найбільш сумним" у цій ситуації назвав те, що окупант був нехрещений.



Росіяни бідкаються через смерть окупанта "Микича" / Скриншот з російських телеграм-каналів

Насправді ж загарбника Харабуа згубило сильне бажання "взяти" Авдіївку.

Довідка! Інтернаціональна бригада "Пятнашка" – це незаконне збройне формування, сформоване переважно з абхазів. Під час війни на сході України угруповання воювало у лавах російських бойовиків. Входить до складу 100-ї мотострілецької бригади збройних сил Росії.

ЗСУ ліквідовують окупантів: коротко