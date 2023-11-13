На честь загиблого окупанта "реальні пацани" в останній серії нового сезону навіть відправились в госпіталь до російських військових. Вони оспівували загарбників, однак аудиторія такого не оцінила.

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Звукорежисер-окупант загинув

Російські ЗМІ пишуть, що вересні 2023 року звукорежисер Володимир Ушаков відправився на фронт на боці російських загарбників. Однак, довго воювати йому не вдалося – вже наступного місяця, у жовтні, його ліквідували ЗСУ. Певний час його вважали тим, що пропав безвісти. Розробника "Реальних пацанів" та "Татових дочок" 11 листопада поховали у селі Кужмара в Республіці Марій Ел.

Відомо, що на Ушакова на фронті скинули гранату з дрона, внаслідок чого той отримав поранення. Санітари намагалися витягнути окупанта за допомогою носилок, однак після на них впала ще одна граната. Вона ліквідувала всіх ворогів.

Володимиру Ушакову навіть поставили дошку пам'яті / російські ЗМІ

Російському звукорежисеру присвятили останню серію останнього сезону "Реальних пацанів". Варто зазначити, що у ній головні герої прийшли до госпіталю до поранених окупантів. Закадровий голос проговорив нібито "ось такі вони справжні реальні пацани". У цьому епізоді знімали справжні поранені окупанти, які воювали в України.

Втрати російських окупантів