Станом на 13 листопада від початку повномасштабного вторгнення росіян наші захисники ліквідували уже 311 550 російських вояк. Ворог зазнає й значних втрат у техніці.

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Втрати російської армії на 13 листопада

особового складу – близько/ about 311550 (+800) осіб / persons,

танків – 5354 (+5) од,

бойових броньованих машин – 10079 (+6) од,

артилерійських систем – 7569 (+10) од,

РСЗВ – 881 (+0) од,

засоби ППО – 580 (+0) од,

літаків – 322 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5634 (+2),

крилаті ракети – 1561 (+1),

кораблі /катери – 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9949 (+5) од,

спеціальна техніка – 1079 (+1).



Втрати російської армії 13 листопада / Інфографіка Генштабу

Ситуація на фронті: головне

На фронті упродовж доби, за даними Генштабу, відбулося 69 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

На Авдіївському напрямку за підтримки авіації окупанти Росії не полишають спроб оточити Авдіївку.

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

