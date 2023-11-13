На 13 ноября с начала полномасштабного вторжения россиян наши защитники ликвидировали уже 311 550 российских воинов. Враг несет и значительные потери в технике.

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Потери русской армии на 13 ноября

личного состава – около/ about 311550 (+800) человек / persons,

танков – 5354 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 10079 (+6) ед,

артиллерийских систем – 7569 (+10) ед,

РСЗО – 881 (+0) ед,

средства ПВО – 580 (+0) ед,

самолетов – 322 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5634 (+2),

крылатые ракеты – 1561 (+1),

корабли /катера – 22 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9949 (+5) ед,

специальная техника – 1079 (+1).



Потери российской армии 13 ноября / Инфографика Генштаба

Ситуация на фронте: главное

На фронте за сутки, по данным Генштаба, произошло 69 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении при поддержке авиации оккупанты России не оставляют попыток оцепить Авдеевку.

Всего враг нанес 7 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.