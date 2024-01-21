О смерти кафира сообщили в российских телеграмм-каналах. Там жалуются, что военный вражеской армии был некрещен, информирует 24 Канал.
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ВСУ отправили на тот свет еще одного оккупанта
Военного "второй армии мира" Владимира Харабуа с позывным "Микичем" ликвидировали 20 января.
ВСУ ликвидировали российского оккупанта Харабуа / Фото из российских телеграмм-каналов
Так называемый "военный корреспондент" подразделения "Пятнашка" Павел Кукушкин жаловался о смерти оккупанта Харабуа. По его словам, в момент гибели Харабуа находился в окопах на передовой линии и руководил действиями других боевиков.
Российского военного Харабуа ликвидировали / Скриншот из российских телеграмм-каналов
В комментариях к некрологу российский священник Роман Заяц "самым печальным" в этой ситуации назвал то, что оккупант был некрещен.
Россияне жалуются из-за смерти оккупанта "Микича" / Скриншот из российских телеграмм-каналов
На самом же деле захватчика Харабуа потеряло сильное желание "взять" Авдеевку.
ВСУ ликвидируют оккупантов: коротко
- Наши защитники в октябре 2023 года ликвидировали майора российской армии Владимира Мирошниченко. Захватчика уничтожили бойцы 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Он был ликвидирован на Бахмутском направлении.
- Звукорежиссер российских сериалов Владимир Ушаков отправился воевать в Украину Однако уже через месяц он погиб от взрыва гранаты. Он работал над такими проектами как "Реальные пацаны" и "Папины дочки".
- Украинские военные ликвидировали командира батальона "Терек" Владимира Попова с позывным "Кедр", а также полковника, российского следственного комитета Виктора Передерия.