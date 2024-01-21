Окупанти вкотре влаштовують "шоу" на смертях українців – знову скликають Радбез ООН, брешуть про атаку України та вимагають реакцію міжнародної спільноти. Політолог Олег Лісний порівняв 24 Каналу реакцію загарбників на обстріл Донецька із затопленням крейсера "Москва".

Важливо В Донецьку під обстріл потрапив ринок: велика кількість загиблих і поранених

Росіяни довго не могли підібрати слів, аби пояснити втрату судна російському народу, адже це дійсно була спецоперація України. Водночас оперативно відреагували на атаку по ринку в окупованому Донецьку, що на 100% підтверджує – це провокація, підготовлена ворогом.

Окупанти могли створити такий інформаційний привід, щоб відвернути увагу від успішних дій Сил оборони України:

збиття українськими військовими літака дальньої дії А-50 та командного пункту Іл-22М;

часту "бавовну" на російській території, приміром – у Тулі, Ленінградській області, Смоленську, Орлі та інших населених пунктах.

Цільова аудиторія – Захід та внутрішній споживач

Лісний зазначив, що окупований Донецьк не став для ворожого населення "ментальною" російською територією. Росіяни не мають ні краплі жалю до постраждалих. Їм взагалі байдуже на злочини своєї країни проти людей на ТОТ, яких незаконно приєднали до країни-терористки. Інша справа обстріл Бєлгорода напередодні Нового року, влаштований окупантами, тут росіяни "проливають сльози" через жертви, бо ж це "глибинна" територія Росії. Попри це, в країні-агресорці є певний відсоток пропутінських людей, які схвалюють приєднання українських територій.

Якщо Росії вдасться скликати Радбез ООН, країна-агресорка традиційно звинувачуватиме Україну та розказуватиме "небилиці". Водночас наші союзники повинні відреагувати притомно, імовірно, за винятком прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, які можуть педалювати на цій темі на свою користь.

Росіяни хочуть створити ефект, який лягатиме на цінність життя та незаконність таких обстрілів. Саме вбивство цивільних – це те, що завжди обурює Захід проти Росії, коли ми розказуємо про колосальні жертви, які відбуваються через воєнні злочини Путіна. Росія вчиться в багатьох моментах як на фронті, так і в інформаційному полі. Вони хочуть цю "монету" перевернути у свій бік. Вийде чи не вийде – найімовірніше, ні. Масштаби їхніх злочинів у тисячі разів більші, ніж ця постановка,

– наголосив політолог.

Що відомо про обстріл Донецька