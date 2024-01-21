Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За попередніми даними, є загиблі та поранені, передає 24 Канал.

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У Донецьку обстріляли ринок

Як повідомляють у мережі, під ударом опинився ринок "Меркурій". Близько о 10-й ранку в Кіровському районі пролунали вибухи. Місцеві жителі припускають, що по ринку могли вдарити з РСЗВ.

Кадри після обстрілу ринку в Донецьку: дивіться відео

Наразі відомо про 13 загиблих та щонайменше 10 поранених. Як стверджують у мережі, окупанти не поспішають прибирати тіла загиблих з ринку – їх просто накрили тканиною.

Вибухи на ринку в Донецьку потрапили на відео: дивіться відео

Російські пропагандисти вже встигли звинуватити в обстрілі українських військових, хоча достеменно відома тактика російських загарбників, коли вони власноруч обстрілюють окуповані території, аби потім звинуватити Україну. Окрім того, зафіксовані також випадки, коли окупанти намагаються завдати ударів по території України, а натомість – російські ракети та боєприпаси падають на окупованих територіях.

Окупанти заявили про обстріл "Донбас палас"

У новорічну ніч в тимчасово окупованому Донецьку лунали вибухи. Росіяни заявили про удар по готелю "Донбас палас".

За словами пропагандистів, під обстріл буцімто потрапили центр Донецька, Калінінський і Будьонівський райони. У мережі стверджували про загибель 4 осіб, а також 13 поранених.

Зранку 1 січня 2024 року в тимчасово окупованому Донецьку знову пролунали вибухи. Як згодом повідомили у ЗСУ, Сили спеціальних операцій повідомили, що їхні оператори 3-го окремого полку під час розвідувальних дій зафіксували зенітний ракетний комплекс "Бук-М2" та станцію виявлення та цілевказання 9С36, що входить до складу комплексу. Внаслідок точного корегування та влучних пострілів ворожу техніку було знищено.

Оператори ССО навели на ворожий "Бук-М2" та радіолокаційну станцію (РЛС) вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок професійного коригування та точного вогневого ураження техніку противника знищено,

– повідомили у ССО.