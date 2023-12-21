Поруч біля Донецького ВНЗ розташована елітна будівля, у якій мешкають російські генерали. Вони були вимушені покинути будівлю, повідомляють джерела 24 Каналу.
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Обстріл Донецька
За словами очевидців, у Ворошилівському районі Донецька було кілька серій ударів. Обстріл спричинив пожежу в районі третього корпусу Донецького національного технічного університету.
Там була розташована військова кафедра цього ВНЗ. Також у цьому місці базувався батальйон "Спарта" ще з часів їхнього командира "Мотороли".
Ймовірно, у будівлі досі базуються російські окупанти.
За інформацією джерел, окупанти днями завезли на діючу базу два новітні комплекси РЕБ. Отож втрати ворога можуть бути дуже значними.
Вибухи у Донецьку: останні новини
- 5 грудня ССО знищили у тимчасово окупованому Донецьку ворожий склад та техніку противника. Оператори 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗС України під час розвідки на Донецькому напрямку помітили ворожий склад та "Град", а згодом і знищили.
- 15 грудня у Донецьку пролунали вибухи. Очевидці повідомляли, що чули гучні звуки у Будьонівському району Донецька. Згодом на місці події спалахнув вогонь. Пізніше стало відомо, що у цьому районі була нафтобаза. На її території почалася масштабна пожежа.
- 16 грудня над окупованим Донецьком здійнявся величезний стовп чорного густого диму. Спалахнула сильна пожежа. Попередньо повідомлялося, що приліт відбувся у військову базу окупантів у Будьонівському районі Донецька.