Поруч біля Донецького ВНЗ розташована елітна будівля, у якій мешкають російські генерали. Вони були вимушені покинути будівлю, повідомляють джерела 24 Каналу.

Дивіться також Втратили "Град" та склад у Донецьку: завдяки ССО до окупантів завітала потужна "бавовна"

Обстріл Донецька

За словами очевидців, у Ворошилівському районі Донецька було кілька серій ударів. Обстріл спричинив пожежу в районі третього корпусу Донецького національного технічного університету.

Там була розташована військова кафедра цього ВНЗ. Також у цьому місці базувався батальйон "Спарта" ще з часів їхнього командира "Мотороли".

Ймовірно, у будівлі досі базуються російські окупанти.

За інформацією джерел, окупанти днями завезли на діючу базу два новітні комплекси РЕБ. Отож втрати ворога можуть бути дуже значними.

Вибухи у Донецьку: останні новини