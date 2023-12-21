Рядом возле Донецкого вуза расположено элитное здание, в котором живут российские генералы. Они были вынуждены покинуть здание, сообщают источники 24 Канала.
Смотрите также Потеряли "Град" и склад в Донецке: благодаря ССО к оккупантам пришел мощный "хлопок"
Обстрел Донецка
По словам очевидцев, в Ворошиловском районе Донецка было несколько серий ударов. Обстрел вызвал пожар в районе третьего корпуса Донецкого национального технического университета.
Там была расположена военная кафедра этого вуза. Также на этом месте базировался батальон "Спарта" еще со времен их командира "Моторолы".
Вероятно, в здании по-прежнему базируются российские оккупанты.
По информации источников, оккупанты на днях завезли на действующую базу два новейших комплекса РЭБ. Так что потери врага могут быть очень значительными.
Взрывы в Донецке: последние новости
- 5 декабря ССО уничтожили во временно оккупированном Донецке вражеский склад и технику противника. Операторы 73 морского центра Сил специальных операций ВС Украины во время разведки на Донецком направлении заметили вражеский склад и "Град", а впоследствии и уничтожили.
- 15 декабря в Донецке раздались взрывы. Очевидцы отмечали, что слышали громкие звуки Буденновского района Донецка. Впоследствии на месте происшествия вспыхнул огонь. Позже стало известно, что в этом районе находилась нефтебаза. На ее территории начался масштабный пожар.
- 16 декабря над оккупированным Донецком поднялся огромный столб черного густого дыма. Вспыхнул сильный пожар. Предварительно сообщалось, что предположительно прилет состоялся в военную базу оккупантов в Буденновском районе Донецка.