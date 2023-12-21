Рядом возле Донецкого вуза расположено элитное здание, в котором живут российские генералы. Они были вынуждены покинуть здание, сообщают источники 24 Канала.

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Обстрел Донецка

По словам очевидцев, в Ворошиловском районе Донецка было несколько серий ударов. Обстрел вызвал пожар в районе третьего корпуса Донецкого национального технического университета.

Там была расположена военная кафедра этого вуза. Также на этом месте базировался батальон "Спарта" еще со времен их командира "Моторолы".

Вероятно, в здании по-прежнему базируются российские оккупанты.

По информации источников, оккупанты на днях завезли на действующую базу два новейших комплекса РЭБ. Так что потери врага могут быть очень значительными.

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