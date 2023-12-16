Соответствующие кадры из оккупированного Донецка были распространены в сети. Об этом пишет 24 канал.

Смотрите также Пострадали тепловоз, вагоны, железная дорога: Федоров рассказал о подрыве поезда под Мелитополем

Что известно по прилету в Донецке

Журналист и блогер Денис Казанский сообщил, что прилетело в военную базу кафиров в Буденновском районе Донецка.

Вероятно, прилетело по вражеской базе: смотрите видео

Вспыхнул сильный пожар. Густой черный дым поднялся над городом, он виден в разных районах.

Густой дым виден издалека: смотрите видео

"Новости Донбасса" сообщили , что в результате обстрела в Буденовском районе горит цистерна с нефтепродуктами. Заметили, что 15 декабря в этом же районе последовал удар по нефтебазе.

По данным СМИ, горит цистерна с нефтепродуктами: смотрите видео

Заметим, что официальных данных пока не было.