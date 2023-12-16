Відповідні кадри з окупованого Донецька поширили в мережі. Про це пише 24 Канал.
Дивіться також Постраждали тепловоз, вагони й залізниця: Федоров розповів про підрив потяга під Мелітополем
Що відомо по приліт в Донецьку
Журналіст і блогер Денис Казанський повідомив, що прилетіло у військову базу окупантів у Будьонівському районі Донецька.
Ймовірно, прилетіло по ворожій базі: дивіться відео
Спалахнула сильна пожежа. Густий чорний дим здійнявся над містом, його видно в різних районах.
Густий дим видно здалеку: дивіться відео