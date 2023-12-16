Відповідні кадри з окупованого Донецька поширили в мережі. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо по приліт в Донецьку

Журналіст і блогер Денис Казанський повідомив, що прилетіло у військову базу окупантів у Будьонівському районі Донецька.

Ймовірно, прилетіло по ворожій базі: дивіться відео

Спалахнула сильна пожежа. Густий чорний дим здійнявся над містом, його видно в різних районах.

Густий дим видно здалеку: дивіться відео