Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Кроме того, на полуострове уже сообщают об "активной работе российской противовоздушной обороны", передает 24 Канал.

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В Крыму снова было неспокойно

Местные телеграм-каналы сообщили о ракетной угрозе на Крымском полуострове около 18 часов 59 минут. В частности, оккупанты снова жаловались о каком-то "треугольнике" в небе.

Впоследствии стало известно, что два взрыва прогремели в Симферопольском районе. По сообщениям очевидцев, громкие звуки также доносились и до временно оккупированного Джанкоя.

Далее в сети появились кадры, когда в районе между населенными пунктами Черноморское и Межводное работает российская ПВО. На видео можно увидеть, как российские системы один за другим пускают ракеты по неведомым вражеским целям.

В Крыму активно работает ПВО: смотрите видео

По предварительным данным, Крым якобы атаковали "неизвестные беспилотники". Кроме того, воздушную тревогу на полуострове также не объявляли.

В нескольких районах Крыма пытались сбить объекты в небе: смотрите видео

Местные пропагандисты также начали беспокоиться о местных жителях аннексированного полуострова, призвав их "не находиться на улице, чтобы не попасть под обломки". К тому же, в местных телеграм-каналах отметили, что временно перекрыто движение через пункт пропуска "Джанкой".

Уже в 20 часов 2 минуты телеграм-каналы снова сообщили о работе российского ПВО.

Журналисты "Крым.Реалии" отметили, что в Севастополе было слышно несколько пусков с реактивных бомбометов Корреспонденты подчеркнули, что звуки пусков были зафиксированы около 19 часов 50 минут в центральной части города. После пусков были слышны громкие взрывы, доносившиеся из района входа в главную бухту Севастополя.

В конце концов, ситуацию с громкими звуками в Крыму прокомментировал так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев. Он сказал, что в городе будто бы отработала система ПВО над морем, сбив один БПЛА.

Развожаев также рассказал, что пока никаких повреждений инфраструктуры якобы не зафиксировано. По его словам, в Севастополе идет контроль за обстановкой.

Местные пропагандисты не могут определиться, что именно летит в Крым дроны или ракеты. Однако говорят, что продолжают лететь ракеты над Арабатской Стрелкой в направлении Джанкойского района.

В 20 часов 31 минута местные телеграм-каналы также сообщили, что Генический район находится под "сильным ракетным обстрелом противника". Оккупанты также отчитались о "сбитых не менее 15 целях".

Вблизи Геническа тоже было громко: смотрите видео

В аннексированном Крыму постоянно громко