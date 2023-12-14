Пока Путин говорил со своими избирателями, "хлопок" без устали работал. Известно, что он с очередным визитом посетил Крым.

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Что происходит

Около 12 утра в районе поселка Красногвардейские жители слышали сильнейший взрыв. Впоследствии местные паблики сообщили, что сразу же после этого оккупанты подняли над поселком вертолет, ушедший на облет.

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Ночью несколько областей России атаковали беспилотники

В ночь на 14 декабря ударные беспилотники кружили над Московской и Калужской областями России. В этих регионах было шумно. Пропагандисты со ссылкой на минобороны страны-агрессорки заявили о атаку 9 беспилотников, которые вроде бы сбила их "ПВО". Кроме того, оккупанты уверяют, что эта ночь прошла для них разрушения и пострадавшие.

В то же время источники 24 Канала сообщили, что за атакой беспилотников в России стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

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