Военный эксперт Петр Черник назвал 24 Каналу комплекс, который помог бы переломить боевые действия. Для этого требуется 3 категории высококачественного вооружения.

Не упустите Не только F-16, – военный эксперт сказал, какое оружие может сломать ход войны

Первая категория

В первую очередь Силам обороны нужно большое количество хорошей авиации. 61 самолет F-16, которые должны передать Нидерланды и Дания, недостаточно.

Предположим, что 180 истребителей F-16 существенно помогли бы украинским воинам. Также было бы неплохо усилить их по меньшей мере двумя эскадрильями, то есть 24 самолетами, такими как:

шведскими JAS 39 Gripen;

французским Mirage 2000 или Dassault Rafale;

немецкими Panavia Tornado;

отличными Eurofighter Typhoon.

Тогда авиация будет работать в режиме перехвата управляемых ракет. Самолет JAS 39 Gripen с модернизированной ракетой "Метеор", которая является наиболее дальнобойной в западном мире, будет поражать цели на дистанции до 200 километров.

Три авиационные бригады по 40 машин в одной работают по стратегическим направлениям на линии разграничения и засыпают ее тяжелыми бомбами. Номенклатура очень огромна: GBU-10, GBU-12, GBU-24, GBU-31, GBU-38, GBU-39 – это классические бомбы с боевой частью от 230 килограммов до 1000 килограммов,

– подчеркнул Черник.

Вторая категория

Украине также необходимы дальнобойные ракеты. В частности, крылатая ракета "воздух – поверхность" AGM-158 JASSM с дальностью до 900 километров. Американцы имеют на вооружении более 5 тысяч такого вооружения.

AGM-158 JASSM может легко уничтожить Крымский мост, однако должен быть массированный пуск с 70 – 80 ракет. Поскольку 2 – 3 единицы ничего не решают и половину ракет собьют, потому что они дозвуковые (летят со скоростью 0,7 – 0,9 маха (1 мах – 1225 километров в час). Тогда Крым можно "завалить" за месяц – полтора.

Важна баллистическая ракета MGM-140 ATACMS, которых насчитывается на иностранных складах от 3 до 4 тысяч единиц разных модификаций.

Также пригодятся кассетные боеприпасы CBU-100. У них 600-граммовый субэлемент Mk 118, который своей 180-граммовой кумулятивной боевой частью пробивает до 190 миллиметров брони. При этом в США, по имеющейся информации, около 1 миллиона CBU-100, каждая из которых содержит 247 таких элементов.

Благодаря этому Силы обороны Украины смогут решить главную проблему – ликвидировать вражеских носителей тяжелых бомб ФАБ-250, ФАБ-500, УПАБ-1500, РБК-500.

В тандеме с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) запросто можно сбивать российские Су-35, Су-30 и даже вертолеты.

Третья категория

Украинским бойцам нужно много единиц станций качественной радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Поскольку существующие несколько систем не помогут Силам обороны побороть российских оккупантов.

Если бы авиация, ракеты и радиоэлектронная борьба заработали в комплексе, то выйти на Перекопский перешейок можно за месяц – полтора. Почему? На дальних расстояниях уничтожаем все, что касается логистики,

– подчеркнул Петр Черник.

Поскольку россияне возят технику, боеприпасы и другое оружие на 90% по железной дороге. Поэтому уничтожить вражеские эшелоны, железнодорожные узлы и электрические трансформаторные станции не составляет проблемы.

Военная помощь Украине: главное