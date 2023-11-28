Военный эксперт Петр Черник перечислил 24 Каналу главные образцы вооружения, которые могут переломить ход российско-украинской войны. По его словам, речь идет об авиации, большом количестве дальнобойных ракет и тяжелых бомб, а также средствах радиоэлектронной борьбы.
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"Если это все применять постоянно, регулярно, без устали хотя бы месяц, то не проблема сломать ход войны", – констатировал Черник.
Больше о дальнобойных ракетах
Военный эксперт отметил высокоточную крылатую ракету класса "воздух – земля" AGM-158 JASSM, которая в лучшей комплектации наносит удары на расстояние более 900 километров.
Это все вокруг Крыма можно выбивать – с баржами и большими десантными кораблями, которые могут туда что-то довозить, не говоря уже о Крымском городе. С помощью больших ракетных залпов не представляет абсолютно никакой проблемы его потопить,
– отметил Черник.
Кроме того, Украина нуждается в большем количестве ATACMS.
Больше о кассетных бомбах
Украина уже продемонстрировала эффективность применения кассетных боеприпасов на поле боя, придерживаясь принципов. Однако требуются еще кассетные бомбы, в том числе CBU-100, которая имеет 247 боевых компонентов в комплектации Mk 118.
"Засеваются несколькими бомбами такие площади, что гибнет все, что может погибнуть, с техникой включительно", – отметил Черник.
Военная помощь Украине: последние новости
- США объявили новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. Поскольку пакет содержит только одну установку HIMARS, она может быть с "сюрпризом" – для GLSDB или ATACMS.
- Одесчину оснастят дополнительными системами противовоздушной обороны. Об этом с партнерами договорился Владимир Зеленский, чтобы обеспечить безопасность зернового коридора.
- В декабре состоится саммит ЕС, на котором будут обсуждать финансовую помощь Украине в размере 50 миллиардов евро. Однако Венгрия угрожает заблокировать эту помощь.