Військовий експерт Петро Черник перелічив 24 Каналу основні зразки озброєння, які можуть переламати хід російсько-української війни. За його словами, ідеться про авіацію, велику кількість далекобійних ракет і важких бомб, а також засоби радіоелектронної боротьби.

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"Якщо оце все застосовувати постійно, регулярно, невтомно хоча б місяць, то не проблема зламати хід війни", – констатував Черник.

Більше про далекобійні ракети

Військовий експерт відзначив високоточну крилату ракету класу "повітря – земля" AGM-158 JASSM, яка в найкращій комплектації завдає ударів на відстань понад 900 кілометрів.

Це все навколо Криму можна вибивати – з баржами й великими десантними кораблями, які можуть туди щось довозити, не кажучи вже про Кримський міст. За допомогою великих ракетних залпів не становить абсолютно жодної проблеми його упідводнити,

– зазначив Черник.

Крім того, Україна потребує більшої кількості ATACMS.

Більше про касетні бомби

Україна вже продемонструвала ефективність застосування касетних боєприпасів на полі бою, дотримуючись принципів. Однак потрібні ще касетні бомби, зокрема CBU-100, яка має 247 бойових компонентів у комплектації Mk 118.

"Засіваються кількома бомбами такі площі, що гине все, що може загинути, з технікою включно", – зазначив Черник.

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