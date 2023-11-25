Контрнаступ України у 2023 році не мав проривів, подібних до тих, від яких перехоплювало подих у 2022 році.

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Раніше цього місяця головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний окреслив виклики, з якими зіткнулася українська армія цього року, та шляхи їх подолання. Деякі оглядачі зазначають, що нинішня ситуація на лінії фронту є результатом повільного надходження військової допомоги Заходу, яка дозволила Росії побудувати укріплені оборонні споруди та щільно замінувати окуповану територію України.

Інші стверджують, що, попри отримання військової допомоги та передових західних військових технологій на мільярди доларів, Україна не має можливостей для досягнення рішучої перемоги і їй необхідно вести переговори з Росією.

Ми з колегами-економістами оцінюємо ці гіпотези за допомогою даних. Ми склали хронологію значних постачань зброї та військової техніки в Україну й розглянули, як це вплинуло на ситуацію на передовій. Ця хронологія показує, як вагання західних лідерів щодо надання Україні необхідних військових засобів дозволило Росії зміцнити позиції та підтримувати лінії постачання ближче до лінії фронту. Брак боєприпасів і озброєнь, зокрема ракет великої дальності, БМП і танків, затримав початок наступальної кампанії України навесні 2023 року.

Якби відповідна військова допомога була надана раніше, ситуація на передовій сьогодні могла б виглядати зовсім інакше. На щастя, ще є можливість для корекції курсу.

Високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS)

13 квітня 2022 року Україна попросила у союзників HIMARS, щоб завдавати ударів по шляхах постачання та логістиці в глибині окупованої Росією території. Після кількох місяців обговорень 23 червня 2022 року США нарешті надали Україні HIMARS.

Однак обмежені протягом цих кількох місяців можливості України завдавати ударів по цілях на окупованих територіях дозволили Росії відновити логістику, зокрема дороги та залізниці. Зрештою ракети GMLRS дальністю 70 кілометрів, які доставили в комплекті й запустили з HIMARS, розширили можливості України. Вони змусили росіян перенести логістичні бази та склади боєприпасів далі, що створило підґрунтя для успішного контрнаступу України восени 2022 року.

Ця затримка коштувала дорого, але завершилася щасливо. На жаль, затримка постачання Україні HIMARS була найкоротшою серед основних систем озброєнь.

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Бойові машини піхоти

З 13 квітня 2022 року президент Володимир Зеленський неодноразово звертався з проханнями про БМП, такі як Bradleys і Strykers, для швидкого транспортування української піхоти в зону бойових дій, забезпечення бронезахисту, вогневого прикриття та знищення російських танків з безпечної відстані.

Надходження бойових машин піхоти було підтверджено лише через рік після першого запиту. Водночас у Росії було достатньо часу, щоб побудувати широку мережу протитанкових окопів, загороджень із "зубів дракона" та інших укріплень, які тепер знижують ефективність проходження цих машин через російську оборону.

Більш раннє отримання бойових машин піхоти позбавило б Росію часу та ресурсів для зміцнення своїх позицій на Півдні, що дозволило б провести більш ранній та ефективніший контрнаступ.

Що гірше, інші військові засоби, такі як танки Abrams і літаки, не прибули вчасно навіть для відкладеного контрнаступу.

Танки Abrams

Зеленський попросив про західні танки ще на екстреному саміті НАТО 24 березня 2022 року. Перша партія з 31 танка М-1А1 Abrams, оснащеного мінними плугами, які створюють безпечну траєкторію руху, відсуваючи міни з дороги, надійшла через півтора року – 25 вересня 2023 року. Тоб це було через кілька місяців після початку цьогорічного контрнаступу.

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Німецькі танки Leopard прибули раніше, але все одно через рік після початкових запитів. Ці затримки зменшили можливості України з розмінування та сповільнили просування крізь щільно заміновану лінію фронту.

ATACMS

12 вересня 2022 року Україна запросила армійські тактичні ракетні системи (ATACMS). Це ракети, які на 50% більші за ракети реактивних систем залпового вогню (GMLRS) і можуть вражати російські лінії постачання на відстані до 160 кілометрів.

ATACMS затрималися нібито через побоювання Заходу щодо ескалації конфлікту, але вони нарешті прибули 17 жовтня 2023 року. Звісно, жодної ескалації не сталося.

Отримавши їх раніше, Україна змогла б значно погіршити російську логістику, коли російські війська були менш окопані, і розпочати контрнаступ з вигідної позиції. Затримки ATACMS позбавили Україну необхідної можливості завдати глибших ударів по військовій техніці, складах боєприпасів і польових базах на окупованій Росією території.

Літаки

З березня 2022 року Україна просила F-16 і F-15, високотехнологічні винищувачі, відомі своєю маневреністю та бойовими можливостями. Після місяців внутрішніх дебатів та страху перед російською ескалацією США нарешті схвалили поставки F-16 з інших країн в Україну. Однак відмова робити це протягом 1,5 року означає, що Україна не зможе використовувати ці можливості до 2024 року.

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У результаті Росія зберігає перевагу в повітрі над окупованими територіями, залишаючи українські сухопутні сили та загальновійськові операції вразливими для російської авіації під час розмінування та спроб пробити російські оборонні позиції.

Як зазначає Atlantic Council: "Жоден західний військовий командувач ніколи не спробував би здійснити такий наступ, не встановивши попередньо контроль над небом над полем бою". Проте Україна не мала іншого вибору, окрім як розпочати контрнаступ без переваги у повітрі, щоб росіяни не продовжували розбудовувати оборонні мережі та покращувати свої шляхи постачання.

Ставки занадто високі для вагань

Зрештою, стратегія повільного озброєння України – через страх російської ескалації або через надії на саморозпад Росії – виявилася помилковою. Ми бачимо, що Росія не ескалювала у відповідь на жодну поставку західної зброї. Зв'язування Заходом власних рук лише збільшило вартість війни.

З одного боку, США та інші союзники підтримують Україну "скільки потрібно". З іншого боку, стратегія повільної підтримки практично гарантує, що цей часовий проміжок (скільки потрібно) буде справді дуже довгим.

Чи не запізно змінити курс? Ми так не думаємо. Попри нестачу зброї, Україна пристосувалася та досягла значних успіхів, наприклад, фактично розгромила російський Чорноморський флот у Криму. Україна також послідовно руйнує російські склади, аеродроми та командні пункти. Звільнення Харкова у 2022 році показує, як передові технології із Заходу та розумна військова стратегія можуть компенсувати чисельні та промислові переваги Росії.

Хоча затримка поставок зброї перешкодила подібному прориву у 2023 році, коли західна зброя нарешті надходить, Україна використовує її з великою ефективністю. Наприклад, вона знищила 9 російських гелікоптерів протягом кількох днів після надбання ATACMS. Якщо Україна вчасно отримає все те, що окреслив генерал Залужний, цілком імовірно, що вихід із будь-якого глухого кута буде знайдено доволі швидко.

Протягом 21 місяця західні лідери вагалися, чи надати Україні деякі з найефективніших інструментів. Зрештою зброя надходила, але затримки лише дали Росії час для зміцнення та закріплення своїх позицій. Нерішучість Заходу додала Владіміру Путіну сміливості, зміцнила його уявлення про слабкість Заходу та підвищила його впевненість у здатності виграти війну на виснаження.

Це надихає не лише Путіна, а й інші подібні режими у всьому світі, про що свідчить нова війна Ізраїлю та ХАМАС. Зрештою, проблему путінської Росії – від брутального захоплення нею територій до операцій у сірій зоні, кампаній з дезінформації та підживлення націоналістичних і популістських настроїв у всьому світі – доведеться вирішити.

Замість того, щоб обговорювати, який обсяг військової допомоги надати, союзники України повинні визнати та вирішити основну проблему: затримки в постачанні Україні необхідних технологій для рішучої поразки Росії негативно вплинули на контрнаступ 2023 року. Не варто повторювати цю помилку в майбутньому. Ставки занадто високі для вагань – не лише для України, а й для всього демократичного світу.