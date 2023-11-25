Зеленский рассказал, что Одесский регион будет защищен дополнительными "очень мощными" системами ПВО, о которых Украина уже договорилась с партнерами. Об этом президент сказал на конференции Grain from Ukraine, пишет 24 Канал.

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Одесский регион будет защищен дополнительными системами ПВО

"Для нас важны наши люди в Одесском регионе. С ПВО у нас дефицит. Важно, что есть договоренности, есть положительный сигнал, "коридор" работает. Будем увеличивать объемы и безопасность в Одесском регионе", – заявил Зеленский.

По его словам, Украина считает создание "зернового коридора" без России одним из самых больших достижений за год, а также работает над тем, чтобы обеспечить безопасность кораблей, идущих по этому коридору.

Зеленский отметил, что Украине удалось оттеснить российский флот, который доминировал в Черном море. Кроме того, Украине удалось возобновить экспорт из морских портов Черного моря и вернуть свободное мореходство.

Что еще Зеленский сказал о ПВО