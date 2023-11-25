Именно изгнание российского флота, который доминировал в Черном море, президент Владимир Зеленский считает одним из крупнейших достижений Украины. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, пишет 24 Канал.
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Украина выгнала российский флот
Зеленский сказал, что Украине постепенно удалось возобновить экспорт из морских портов в Черном море, вернуть свободное мореходство и изгнать доминировавший в море российский флот.
Как отметил президент, изгнание российского флота – это одно из самых мощных достижений Украины, разведки, военных, партнеров в ходе этой войны.
По словам Зеленского, возобновление экспорта в Черном море касается не только экономики, но и защиты людей.
Глава государства добавил, что Украина не просто экспортирует продовольствие, но и объединила страны мира для привлечения средств для помощи всем в мире, кто больше всего страдает от дефицита продовольствия.
Как Украина демилитаризировала флот России
- Украина постепенно обезвреживает русский флот в Черном море. Случай Украины уникален, поскольку наша страна уничтожает российский флот, по сути не имея своего флота. Для атак Украина использует морские дроны и является новатором в ведении такой войны.
- Одним из самых знаковых событий было уничтожение крейсера "Москва" в апреле 2022 года. После этого украинские военные обезвредили еще немало российских судов.
- Жарче всего для российских кораблей было в конце лета 2023 года и осенью. Так, в августе украинские военные атаковали большой десантный корабль "Оленегорский горняк" в районе порта Новороссийска.
- В сентябре Силы обороны уничтожили большой десантный корабль "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону" возле Севастополя.
- В ноябре Силы обороны поразили в Крыму малый ракетный корабль "Аскольд" проекта "Каракурт". Также украинские военные успешно поразили российские десантные корабли.
- В ВМС ВСУ заявили, что Россия фактически перешла в оборону в море. Украине уже удалось уничтожить 15 российских кораблей и 12 повредить.