Именно изгнание российского флота, который доминировал в Черном море, президент Владимир Зеленский считает одним из крупнейших достижений Украины. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, пишет 24 Канал.

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Украина выгнала российский флот

Зеленский сказал, что Украине постепенно удалось возобновить экспорт из морских портов в Черном море, вернуть свободное мореходство и изгнать доминировавший в море российский флот.

Как отметил президент, изгнание российского флота – это одно из самых мощных достижений Украины, разведки, военных, партнеров в ходе этой войны.

По словам Зеленского, возобновление экспорта в Черном море касается не только экономики, но и защиты людей.

Глава государства добавил, что Украина не просто экспортирует продовольствие, но и объединила страны мира для привлечения средств для помощи всем в мире, кто больше всего страдает от дефицита продовольствия.

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