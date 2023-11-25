Зеленский во время пресс-конференции заявил о дефиците ПВО в Киеве, но в то же время добавил, что есть города, где с противовоздушной обороной реальные проблемы, пишет 24 Канал. Президент сказал, что очень сложно городам, против которых Россия использует разное оружие.

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Зеленский назвал регионы, где нужно усилить ПВО

Как отметил Зеленский, речь идет не только о ракетах, баллистике и дронах, но и о С-300, артиллерии и т.д.

То есть, по словам президента, самые большие проблемы в регионах, граничащих с Россией и Беларусью и прифронтовых городах вблизи временно оккупированных территорий. Речь идет о Запорожье, Херсоне, Днепре и Донецком направлении. Также Зеленский заявил об угрозе Сумам, Чернигову и Черкассам.

Он подчеркнул, что на этих направлениях очень сложно, потому что Россия использует все имеющееся оружие.

Все эти области требуют очень конкретных вещей,

– сказал Зеленский, имея в виду средства ПВО.

Он сообщил, что Украина передала всем партнерам информацию о своих потребностях в ПВО. Речь идет о государствах, имеющих на вооружении системы ПВО, которые нужны Украине или производственные возможности.

Также Зеленский рассказал, что Украина добилась прогресса в производстве оружия, но не конкретизировал информацию по соображениям безопасности.

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