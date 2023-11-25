Зеленский во время пресс-конференции заявил о дефиците ПВО в Киеве, но в то же время добавил, что есть города, где с противовоздушной обороной реальные проблемы, пишет 24 Канал. Президент сказал, что очень сложно городам, против которых Россия использует разное оружие.
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Зеленский назвал регионы, где нужно усилить ПВО
Как отметил Зеленский, речь идет не только о ракетах, баллистике и дронах, но и о С-300, артиллерии и т.д.
То есть, по словам президента, самые большие проблемы в регионах, граничащих с Россией и Беларусью и прифронтовых городах вблизи временно оккупированных территорий. Речь идет о Запорожье, Херсоне, Днепре и Донецком направлении. Также Зеленский заявил об угрозе Сумам, Чернигову и Черкассам.
Он подчеркнул, что на этих направлениях очень сложно, потому что Россия использует все имеющееся оружие.
Все эти области требуют очень конкретных вещей,
– сказал Зеленский, имея в виду средства ПВО.
Он сообщил, что Украина передала всем партнерам информацию о своих потребностях в ПВО. Речь идет о государствах, имеющих на вооружении системы ПВО, которые нужны Украине или производственные возможности.
Также Зеленский рассказал, что Украина добилась прогресса в производстве оружия, но не конкретизировал информацию по соображениям безопасности.
Зеленский заявил, что Украину ожидает тяжелая зима
- Ранее президент уже заявил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО. Тогда Зеленский также говорил о защите Харькова, Донецкой и Запорожской областей.
- Зеленский выразил мнение, что сейчас Украина лучше готова к обстрелам, чем в прошлом. В частности, как говорит президент, Украина находится в лучшем положении с точки зрения ПВО.
- Однако глава государства отметил, что Украину ожидает тяжелая зима из-за вероятных обстрелов со стороны России.
- Заметим, что россияне уже более двух месяцев не применяли против Украины высокоточные дальнобойные ракеты воздушного базирования Х-101 или Х-555.
- В разведке Минобороны Британии заявили, что Россия накопила значительные запасы крылатых ракет в преддверии зимы. Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат тоже предположил, что Россия накопила до 900 дальнобойных высокоточных ракет.
- В то же время, в предыдущие месяцы россияне в основном применяют против Украины "Шахеды". Так, 25 ноября оккупанты применили рекордное количество дронов – 75. Силы ПВО обезвредили 74 беспилотника.
- В разведке Британии считают, что россияне используют "Шахеды", чтобы сформировать боевое пространство для ракетных ударов по энергетической инфраструктуре.