Зеленский выразил мнение, что сейчас Украина лучше готова к обстрелам, чем в прошлом году. В частности, как говорит президент, Украина находится в лучшем положении с точки зрения ПВО.

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Украина в лучшем положении с точки зрения ПВО

В то же время, глава государства выразил сомнение, что Россия будет использовать меньше оружия дня новых атак на энергосети Украины.

Я считаю, что мы лучше подготовлены к зиме, чем раньше. Но я не думаю, что Россия будет использовать меньше оружия. Зима будет тяжелой. С точки зрения противовоздушной обороны мы находимся в лучшем положении, чем прошлой зимой,

– заявил Зеленский.

Также президент ранее заявил, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО. По его словам, Харьков, а также Донетчина и Запорожье нуждаются в большей системе защиты.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат 17 ноября также подчеркнул, что в Украине еще не все есть для защиты. Соответствующее заявление он сделал, комментируя результаты успешной работы ПВО.

Игнат сказал, что Украине нужно получить от партнеров больше систем, ракет, боеприпасов и самолетов, чтобы полностью защитить страну.

К чему украинцам готовиться зимой

Недавно представитель ГУР МО Вадим Скибицкий озвучил запас высокоточных ракет в России. По его словам, у России есть:

165 "Калибров";

160 ракет типа Х-101, Х-555 и Х-55;

290 ракет типа "Искандер-М" и "Искандер-К";

80 "Кинжалов".

Вместе с тем, спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сравнил количество крылатых ракет, которые Россия использовала за 6 месяцев отопительного сезона в прошлом году, с нынешними запасами противника.

В частности, в прошлом году с сентября по март россияне применили против Украины более 1000 крылатых ракет, не говоря о баллистике, а также более 1000 дронов-камикадзе.

Как сказал Игнат, сейчас такого количества крылатых ракет у России нет. Однако он отметил, что Украине все равно следует готовиться к атакам противника.

Ранее спикер предположил, что Россия, вероятно, будет пытаться поражать разные объекты комбинированными атаками. Отвечая на вопрос, к чему украинцам готовиться, Игнат сказал, что "к тому, что было в прошлом году".