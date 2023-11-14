Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона спрогнозировал действия российских захватчиков. Он также объяснил их логику, передает 24 Канал.
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Россия не прекращала атаковать энергетику
Галущенко подчеркнул, что на самом деле российские атаки на украинскую энергетику не прекращались.
Они (россияне – 24 Канал) действительно не прекращали атаки на энергетику. Возможно, это не те массированные атаки, о которых мы говорили прошлой зимой… Атаки проходят нон-стоп. Прежде всего по объектам генерации и другим предприятиям энергетического комплекса,
– сказал он.
Он напомнил, что 10 октября 2022 года оккупанты выпустили по Украине одновременно около 100 ракет. По мнению министра, в 2023 году российские захватчики будут проводить комбинированные атаки и будут бить и по объектам генерации, и по объектам передачи электроэнергии.
Когда Россия может начать массированные атаки
По мнению Галущенко, оккупанты не будут наносить массированные удары по нашей энергосистеме во время перепадов температур. Министр считает, что россияне ради этого дождутся стабильных морозов.
Как пояснил глава Минэнерго, в минусовую температуру труднее восстанавливать энергетику. Сроки возобновления энергоснабжения после российских атак будут зависеть от масштабов конкретных ударов и их влияния на саму энергосистему.
Что говорят о планах России
- Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно объяснил уменьшение обстрелов энергетической инфраструктуры тем, что враг накапливает ракеты для атак во время зимних температур. В то же время, наше государство понимает, на что рассчитывает противник, и готовится.
- Не так давно представитель ГУР МО Вадим Скибицкий предупреждал, что оккупанты накапливают крылатые ракеты типа "Калибр", чтобы после наступления холодов снова атаковать украинский энергосектор. Как объяснил генерал-майор, при низких температурах растет нагрузка на энергосистему, а ее повреждения становятся более критичными.
- Ранее глава разведки Эстонии Антс Кивисельг предположил, что эта зима в Украине будет тяжелой. Он уверен, что российские оккупанты снова попытаются лишить украинцев света.