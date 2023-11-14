Об этом в эфире национального марафона рассказал Министр энергетики Украины Герман Галущенко. Кроме того, он подчеркнул, что обстрелы окупантов могут привести к разложению украинской энергосистемы. 24 Канал.
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Оккупанты имеют одну цель в своих обстрелах
Галущенко подчеркнул, что российская армия стремится достичь пессимистичного сценария для украинской энергосистемы. По его словам, оккупанты будут делать все, чтобы ее воплотить в реальность.
Это то, что они пытаются достичь – это, безусловно, блэкаут Украины,
– сказал он.
Министр подчеркнул, что в случае новых российских атак на энергетику, нашему государству нужно будет заново складывать всю энергосистему. Это потребуется для того, чтобы восстановить ее и поставлять свет в дом каждого украинца.
В заключение Галущенко подчеркнул, что в восстановлении энергосистемы украинские энергетики уже имеют опыт. Они ясно понимают и знают, что нужно делать для того, чтобы восстановить целостность украинской энергосистемы.
Украина готова к прохождению зимы
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина имеет достаточно энергоресурсов для прохождения зимы. В то же время, он подчеркнул, что на энергосистему могут повлиять будущие атаки со стороны России.
- Он также отметил, что российская армия ожидает, когда в Украине будут длительное время похолодания, а температура может достигать минусовых значений. Галущенко подчеркнул, что россияне готовятся к обстрелам энергетики Украины.
- Представитель ГУР Вадим Скибицкий отметил, что в 2022 году России удалось нанести вред энергетике Украины из-за ограниченных возможностей нашего ПВО. Однако уже в 2023 году им будет сложнее это сделать.
- Кроме того, по его словам, украинская энергосистема готова к отражению атак. А украинские энергетики имеют опыт восстановления целостности энергоснабжения в домах украинцев.