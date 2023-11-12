Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона рассказал, что Украине хватит энергоресурсов, чтобы пережить эту зиму. По его словам, у власти есть понимание того, что требуются работы в случае новых массированных обстрелов энергетики.

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Есть разные пути решения проблем

Галущенко подчеркнул, что у Украины достаточно ресурсов на зиму.

Нам хватит энергоресурсов, в этом плане мы спокойно себя чувствуем. Вопрос о том, насколько будущие атаки могут повлиять на поставки,

– заявил он.

Кроме этого, он отметил, что Украина может и учтет опыт минувшей зимы. Следовательно, у власти будет несколько путей решения проблемы.

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