Міністр енергетики Герман Галущенко у етері телемарафону розповів, що Україні вистачить енергоресурсів, щоб пережити цю зиму. За його словами, у влади є розуміння того, що потрібно роботи у разі нових масованих обстрілів енергетики.

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Є різні шляхи розв'язання проблем

Галущенко наголосив, що Україна має достатньо ресурсів на зиму.

Нам вистачить енергоресурсів, в цьому плані ми спокійно себе почуваємо. Питання у тому, наскільки майбутні атаки можуть вплинути на постачання,

– заявив він.

Крім цього, він зазначив, що Україна може та врахує досвід минулої зими. А відтак у влади буде декілька шляхів розв'язання проблеми.

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