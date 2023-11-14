Міністр енергетики Герман Галущенко в етері телемарафону спрогнозував дії російських загарбників. Він також пояснив їхню логіку, передає 24 Канал.

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Росія не припиняла атакувати енергетику

Галущенко наголосив, що насправді російські атаки на українську енергетику не припинялися.

Вони (росіяни – 24 Канал) насправді не припиняли атаки на енергетику. Можливо, це не ті масовані атаки, про які ми говорили минулої зими… Атаки відбуваються нон-стоп. Перш за все по об'єктах генерації та по інших підприємствах енергетичного комплексу,

– сказав він.

Він нагадав, що 10 жовтня 2022 року окупанти випустили по Україні одночасно близько 100 ракет. На думку міністра, у 2023 році російські загарбники проводитимуть комбіновані атаки та битимуть і по об'єктах генерації, і по об'єктах передачі електроенергії.

Коли Росія може розпочати масовані атаки

На думку Галущенка, окупанти не завдаватимуть масованих ударів по нашій енергосистемі під час перепадів температур. Міністр вважає, що росіяни задля цього дочекаються стабільних морозів.

Як пояснив голова Міненерго, у мінусову температуру важче відновлювати енергетику. Терміни відновлення енергопостачання після російських атак залежимуть від масштабів конкретних ударів та їхнього впливу на саму енергосистему.

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