Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что тактика и количество применения россиянами ударных дронов типа "Шахед" неизменная и повторяющаяся. Об этом он сказал в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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С помощью чего Украина сбивает "Шахеды"

Россияне обычно запускают "Шахеды" с юго-восточного направления. Ударные дроны двигаются по разным направлениям.

Очень часто в Хмельницкую область. Понимаем, что там есть какие-то объекты, которые, возможно, интересуют врага, но ПВО в конце концов справляется с этим,

– сказал спикер.

Он рассказал, что в одних регионах "Шахеды" встречают самолеты, а мобильные огневые группы работают фактически повсюду, где могут добиться результата. Также "Шахеды" сбивают с помощью зенитных ракетных комплексов. По словам Игната, зенитные ракетные комплексы – это основа, сбивающая "Шахеды".

Воздушные Силы ВСУ отчитались о сбитии 9 из 10 "Шахедов" этой ночью. В то же время Игнат добавил, что десятый "Шахед" фактически не достиг цели. Однако спикер подчеркнул, что в Украине еще не все есть для защиты.

Нам нужно еще много систем получить от партнеров: ракет, боеприпасов, самолеты ожидаем для того, чтобы полностью защитить страну,

– сказал он.

Как отметил спикер, если "Шахеды" долетают в западные области, то надо понимать, что украинским военным нужно больше систем, чтобы встречать их на маршрутах, которые они прощупывают каждый раз, ища слабые места в системе ПВО.

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