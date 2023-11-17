Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что тактика и количество применения россиянами ударных дронов типа "Шахед" неизменная и повторяющаяся. Об этом он сказал в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
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С помощью чего Украина сбивает "Шахеды"
Россияне обычно запускают "Шахеды" с юго-восточного направления. Ударные дроны двигаются по разным направлениям.
Очень часто в Хмельницкую область. Понимаем, что там есть какие-то объекты, которые, возможно, интересуют врага, но ПВО в конце концов справляется с этим,
– сказал спикер.
Он рассказал, что в одних регионах "Шахеды" встречают самолеты, а мобильные огневые группы работают фактически повсюду, где могут добиться результата. Также "Шахеды" сбивают с помощью зенитных ракетных комплексов. По словам Игната, зенитные ракетные комплексы – это основа, сбивающая "Шахеды".
Воздушные Силы ВСУ отчитались о сбитии 9 из 10 "Шахедов" этой ночью. В то же время Игнат добавил, что десятый "Шахед" фактически не достиг цели. Однако спикер подчеркнул, что в Украине еще не все есть для защиты.
Нам нужно еще много систем получить от партнеров: ракет, боеприпасов, самолеты ожидаем для того, чтобы полностью защитить страну,
– сказал он.
Как отметил спикер, если "Шахеды" долетают в западные области, то надо понимать, что украинским военным нужно больше систем, чтобы встречать их на маршрутах, которые они прощупывают каждый раз, ища слабые места в системе ПВО.
Последствия ночной атаки России
- Ночью во время атаки "Шахедами" взрывы раздавались в Хмельницкой области, где работала ПВО.
- В Хмельницкой ОВА сообщили, что в результате сбития одной из воздушных целей обломки повредили грузовой автомобиль. Водитель получил незначительные телесные повреждения.
- Кроме того, на территории продовольственных складов обломками повреждены кровельные покрытия, окна мастерской и 3-х этажного здания, 7 емкостей для хранения растительного масла.