На улице Генерала Петрова в Керчи загорелся газопровод. На место инцидента уже прибыли испуганные силовики из МЧС, полиции и росгвардии.

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Десятки тысяч местных остались без света и тепла

По сообщению местных телеграмм-каналов, огонь повредил линию электропередач, а восточная котельная приостановила работу. В результате чего 30 тысяч человек остались без отопления.

Так, от газоснабжения отключены тысячи абонентов района Войкова, Стеклотарного, Капкан, села Глазовка (Ленинский район). Керчанам настоятельно рекомендуют не пытаться включать газ и перекрыть в своих квартирах и домах систему.

О причинах аварии пока не сообщается. Оккупанты рассматривают вариант диверсии.

В районе "Промбазы" горит извергаемый из трубы газ: видео соцсети

В Керчи загорелся газопровод и пылает ЛЭП: видео соцсети

Украина поразила ряд важных военных объектов в Крыму

Ночь на 5 декабря оказалась достаточно тревожной для россиян в Крыму. Полуостров содрогался от ряда взрывов. Оккупанты кричали о массированной атаке беспилотников и работе их ПВО. По словам врага, в Крыму сбили более 40 дронов.

Как сообщают источники 24 Канала, беспилотники СБУ поразили ряд важных военных объектов во временно оккупированном Крыму. Речь идет о радиолокационных системах, стоянке вертолетов и системе управления зенитно-ракетных подразделений.

Кроме того, утром в тот же день СБУ и ГУР МО атаковали "Морской нефтяной терминал" в Феодосии с помощью беспилотников. Это важный инфраструктурный объект, обеспечивающий топливом российские войска.