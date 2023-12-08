На вулиці Генерала Петрова у Керчі спалахнув газопровід. На місце інциденту вже прибули сполохані силовики з МНС, поліції та росгвардії.

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Десятки тисяч місцевих залишилися без світла і тепла

За повідомленням місцевих телеграм-каналів, вогонь пошкодив лінію електропередач, а східна котельня призупинила роботу. Унаслідок чого 30 тисяч людей залишилися без опалення.

Так, від газопостачання відключено тисячі абонентів району Войкова, Склотарного, Капкан, села Глазівка (Ленінський район). Керчанам наполегливо рекомендують не намагатися вмикати газ та перекрити у своїх квартирах та будинках систему.

Про причини аварії наразі не повідомляють. Окупанти розглядають варіант диверсії.

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Україна уразила низку важливих військових об'єктів у Криму

Ніч на 5 грудня видалася доволі тривожною для росіян у Криму. Півострів здригався від низки вибухів. Окупанти кричали про масовану атаку безпілотників та роботу їхньої ПВО. За словами ворога, у Криму збили понад 40 дронів.

Як повідомляють джерела 24 Каналу, безпілотники СБУ вразили низку важливих військових об'єктів в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про радіолокаційні системи, стоянку гелікоптерів та систему управління зенітно-ракетних підрозділів.

Крім того, зранку того самого дня СБУ та ГУР МО атакували "Морський нафтовий термінал" у Феодосії за допомогою безпілотників. Це важливий інфраструктурний об'єкт, який забезпечує паливом російські війська.