Такие неспокойные дни стали уже обыденностью для Крымского полуострова. Именно поэтому оккупанты всячески пытаются замолчать подобные явления.

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Дым в Феодосии

Местные жители Феодосии сообщают, что в городе внезапно возник пожар. Над городом фиксируют столб густого темного дыма, который невозможно не заметить. По словам очевидцев, сначала был взрыв в промзоне на улице Мелиораторов, а затем уже произошло возгорание.

Мощный пожар в Феодосии: смотрите видео

Впоследствии крымские чрезвычайники сообщили, что причиной густого дыма стало горение пятитонной бочки с мазутом. Пожар начался в 8:47. Для ликвидации последствий было задействовано 8 единиц техники и 22 единицы личного состава. Возгорание было преодолено через 1,5 часа – по словам чрезвычайников, пострадавших нет.

В Крыму загорелась большая бочка с мазутом / служба чрезвычайных ситуаций Крыма

Чудеса на Крымском полуострове