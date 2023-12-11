Такие неспокойные дни стали уже обыденностью для Крымского полуострова. Именно поэтому оккупанты всячески пытаются замолчать подобные явления.
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Дым в Феодосии
Местные жители Феодосии сообщают, что в городе внезапно возник пожар. Над городом фиксируют столб густого темного дыма, который невозможно не заметить. По словам очевидцев, сначала был взрыв в промзоне на улице Мелиораторов, а затем уже произошло возгорание.
Мощный пожар в Феодосии: смотрите видео
Впоследствии крымские чрезвычайники сообщили, что причиной густого дыма стало горение пятитонной бочки с мазутом. Пожар начался в 8:47. Для ликвидации последствий было задействовано 8 единиц техники и 22 единицы личного состава. Возгорание было преодолено через 1,5 часа – по словам чрезвычайников, пострадавших нет.
В Крыму загорелась большая бочка с мазутом / служба чрезвычайных ситуаций Крыма
Чудеса на Крымском полуострове
- СБУ и ГУР МО 5 декабря ударили дронами по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии в Крыму. Андрей Юсов заявил о продолжении плановой демилитаризации аннексированного полуострова от российских захватчиков.
- По сообщению Службы безопасности Украины, в тот день было поражено несколько важных военных объектов оккупантов. Речь идет о радиолокационной системе "Небо-М" в районе населенного пункта Багерово и стоянке вертолетов, радиолокационной системе П-18 "Терек" и системе управления зенитно-ракетных подразделений "Байкал-1М" возле населенного пункта Стрелковое.
- По данным российской пропаганды, ночью Крым массирован атаковали более 40 беспилотников. В России уже классически заявили о якобы сбитии 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого, там отметили, что еще 13 были перехвачены над акваторией Азовского моря. Однако местные сообщали о значительном количестве взрывов – от 9 до 30, по разным данным.